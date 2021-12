Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Brand im Badezimmer einer Spedition, keine Verletzten

Lengerich (ots)

Am Donnerstagmittag (16.12.21) ist es gegen 13.10 Uhr zu einem Brand im Badezimmer einer Spedition an der Berliner Straße gekommen. Innerhalb der Spedition kam es zu einer erheblichen Rauchentwicklung und Rußbeschädigungen. Ob es zu einem Gebäudeschaden gekommen ist, ist derzeit noch unklar. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Personen befanden sich zum Brandzeitpunkt nicht in den Räumlichkeiten. Es wurde niemand verletzt. Das unmittelbar angrenzende Einfamilienhaus wurde durch den Brand offenbar nicht beschädigt. Ersten Erkenntnissen zufolge handelte es sich um einen technischen Defekt. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen nicht vor.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell