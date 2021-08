Polizei Bielefeld

POL-BI: 10 Minuten reichen für Taschendieb

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Baumheide-

Ein Täter griff am Mittwoch, 18.08.2021, während eines 10-minütigen Einkaufs in die im Einkaufswagen liegende Handtasche einer Kundin und erbeutete deren Geldbörse.

Eine Bielefelderin betrat gegen 09:20 Uhr den Laden an der Straße Rabenhof/ Stauferstraße, um einzukaufen. Die 68-Jährige legte ihre Handtasche in den Einkaufswagen und schob diesen während ihres Einkaufs durch die Gänge. Erst an der Kasse stellte sie fest, dass ein Dieb, von ihr unbemerkt, das Portemonnaie aus ihrer Handtasche gestohlen hatte.

Die Polizei erinnert: Lassen sie ihre Wertsachen nicht unbeobachtet im Einkaufswagen sondern tragen sie diese möglichst sicher dicht am Körper.

