Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Junge gerät auf Fahrbahn und stürzt

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein zehn Jahre alter Radfahrer am Dienstag in Borken-Weseke bei einem Verkehrsunfall zugezogen. Der Junge hatte gegen 12.30 Uhr den linken Radweg am Schlückersring in Richtung Südlohner Straße befahren. Eigenen Angaben zufolge geriet er auf die Fahrbahn und stürzte. Unklar ist, ob der Junge vor dem Sturz mit dem Reifen gegen den Bordstein oder gegen ein vorbeifahrendes Auto gestoßen ist. Der Wagen war in Richtung Borkenwirther Straße unterwegs. Nicht auszuschließen ist, dass der Fahrer von dem Geschehen nichts bemerkt hat. Die Polizei bittet diesen sowie mögliche Zeugen, sich mit dem Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 in Verbindung zu setzen.

