Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim-Oberbaldingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto gestreift und geflüchtet (24.01.2022)

Bad Dürrheim (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Montag gegen 7 Uhr auf der Kreisstraße 5749 zwischen Oberbaldingen und Pfohren. Ein Unbekannter mit einem weißen Kleintransporter fuhr in Richtung Pfohren und geriet etwas 500 m vor Orstbeginn auf die Gegenfahrbahn, wo er einen entgegenkommenden Ford Focus eines 43-Jährigen streifte. Ohne sich um den erheblichen Schaden in Höhe von rund 8.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Zeugen, die Hinweise auf ihn oder das Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Dürrheim, Telefon 07726 93948-0, zu melden.

