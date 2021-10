Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Mehrere geparkte PKW beschädigt

Heidelberg-Handschuhsheim (ots)

Am Freitag gegen 02:00 Uhr kam der Fahrer eines VW in der Furtwänglerstraße aufgrund Alkoholisierung von der Fahrbahn ab und kollidierte mit drei geparkten PKW. Diese wurden durch den Aufprall jeweils im vorderen Bereich beschädigt. Der Fahrer erkannte sein Fehlverhalten und meldete den Unfall selbstständig beim Polizeirevier Heidelberg-Nord. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille, weshalb dem Mann eine Blutprobe entnommen wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro. Personen kamen bei dem Unfall keine zu Schaden.

