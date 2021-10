Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis: Auto mutwillig zerkratzt - Zeugen gesucht

Nußloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Der Audi einer 50-Jährigen wurde am Donnerstagnachmittag mutwillig von einem bislang Unbekannten verkratzt. Das Fahrzeug war während des Einkaufs von 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr auf einem Parkplatz eines Kleidungsgeschäfts in der May-berk-Straße geparkt. Als die Eigentümerin wieder an ihr Auto kam, stellte sie fest, dass die Fahrertüre sowie der A-Holm offenbar mit einem spitzen Gegenstand verkratzt wurden. Es wird derzeit von einem Schaden von mindestens 750 Euro ausgegangen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 06222 57090 an das Polizeirevier Wiesloch zu wenden.

