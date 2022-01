Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Telefonbetrüger scheitert an cleverer Seniorin (21.01.2022)

Tuttlingen (ots)

Nicht auf den Leim gegangen ist eine Frau einem Telefonbetrüger am Freitagvormittag gegen 11 Uhr. Ein Mann rief bei einer 80-Jährigen an und behauptete, dass sie im Lotto 49.000 Euro gewonnen hätte und ihr das Geld am nächsten Tag von einer Notarin ausgehändigt wird. Noch bevor der Betrüger seine Masche weiter spinnen konnte entgegnete die Angerufene, dass sie gleich die Polizei verständige. Darauf endete das Telefonat des Ganoven abrupt.

Die Polizei warnt immer wieder vor diesen und ähnlichen Betrugsanrufen. Tipps, um sich gegen die Abzocke der Betrüger zu schützen, findet man auf den Seiten der Polizei im Internet unter www.polizei-beratung.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell