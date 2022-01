Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Renault beschädigt

Polizei sucht Besitzer (21.01.2022)

Tuttlingen (ots)

Ein Auto angefahren hat eine Opel Fahrerin am Freitag gegen 9.30 Uhr auf der Jägerhofstraße. Eine 75-jährige streifte mit ihrem Corsa beim Einparken einen schwarzen Renault und beschädigte ihn an der Vorderseite. Die Verursacherin parkte anschließend auf einem anderen Stellplatz ein und ging zu dem beschädigten Auto zurück. In diesem kurzen Zeitraum fuhr der Renault davon, ohne dass die Opel Fahrerin die Gelegenheit hatte, den Eigentümer auf den Schaden aufmerksam zu machen. Die Polizei bittet daher die Besitzerin oder den Besitzer des dunken Renault, sich unter der Telefonnummer 07461 941-0 zu melden.

