Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall auf der A61

Mönchengladbach-BAB, 30.12.2021, 05:46 Uhr, A 61 FR Koblenz (ots)

Am Morgen verunfallte aus bisher nicht ermittelter Ursache ein Pkw aus Italien mit zwei Insassen in Fahrtrichtung Koblenz kurz vor der Anschlussstelle Rheydt. Das Fahrzeug fuhr in die Leitplanke und kam quer zur Fahrtrichtung auf der rechten Spur zum Stehen. Dabei wurden die Personen leicht verletzt. Sie wurden zur Abklärung in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Die Polizei übernahm die Absicherung der Einsatzstelle und nahm die Ermittlung zur Unfallursache auf. Weitere Maßnahmen von Seiten der Feuerwehr waren nicht notwendig.

Alarmiert waren die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen der Technik- und Logistikabteilung (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

