FW-MG: Kran reißt Teile aus Baugerüst

Mönchengladbach-Pongs, 28.12.2021, 15:39 Uhr, Pongser Straße (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einer Baustelle an der Pongser Straße gerufen. Dort hatten sich die am Haken eines Baukrans hängenden Ketten in einem Baugerüst verfangen. Da sich der Baukran auf Grund des aufkommenden Windes hin und her drehte, riss er mit den Ketten Teile des Baugerüstes ab. Die Feuerwehr konnte mit Hilfe einer Drehleiter sowohl die Gerüstteile als auch die Ketten selbst vom Kranhaken entfernen. Da das Baugerüst selbst nicht mehr begehbar ist, wurde die Baustelle von der Feuerwehr abgesperrt und der Gerüstbauer darüber informiert, dass das Gerüst wieder in Stand zu setzen ist. Alle weiteren Arbeiten wird die Gerüstbaufirma übernehmen. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), Sonderfahrzeuge aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt) sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Thorsten Gornik

