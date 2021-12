Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211227-4: Polizeigewahrsam nach Barbesuch

Frechen (ots)

Zwei Polizisten sind bei einem nächtlichen Routineeinsatz von einem Mann (22) und seiner Partnerin (18) angegriffen und leicht verletzt worden. Beiden droht ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf beziehungsweise Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Zwei Polizisten suchten am Samstagabend (25. Dezember) gegen 21 Uhr eine Shisha-Bar in der Frechener Innenstadt an der Hauptstraße auf. Dort soll es zu Streitigkeiten innerhalb des Lokales zwischen zwei weiblichen Gästen gekommen sein. Der Inhaber der Bar verwies kurzerhand eine 18-Jährige nebst ihrem Lebensgefährten (22) des Lokales. Dort trafen die Beamten auf das Pärchen. Im Rahmen der Befragung und Identitätsfeststellung schrie die 18-Jährige einen Beamten an, unterschritt laufend den Abstand zu ihm und schlug ihn letztlich. Sie wurde zu Boden gebracht und fixiert. Ihr Lebensgefährte hingegen würgte daraufhin einen Beamten. Auch er musste zu Boden gebracht und fixiert werden. Ein Beamter verletzte sich dabei leicht, blieb aber dienstfähig.

Als die Polizisten die 18-Jährige zum Streifenwagen brachten, trat sie gegen die Tür und beschädigte diese. Da ein Atemalkoholvortest bei ihr nicht möglich war, ordnete die Staatsanwaltschaft Köln eine Blutprobe an. Die Probe entnahm ihr ein Arzt in einem Krankenhaus. Der Test beim 22-Jährigen erbrachte einen Wert von 1,44 Promille. Eine Blutprobe war bei ihm entbehrlich.

Das Pärchen blieb zur Verhinderung weiterer Straftaten bis zum nächsten Morgen im Polizeigewahrsam. Die Beamten fertigten Strafanzeigen. (bm)

