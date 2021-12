Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211227-3: Fußgänger beraubt

Brühl (ots)

Die Parkanlage "Schlosspark" des Schlosses Augustusburg soll Heiligabend (24. Dezember) gegen 2.15 Uhr Ort eines Raubes gewesen sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Einer etwa 45 Jahre alten Frau und einem circa 40 Jahre alten Mann wird zur Last gelegt, einem 24-Jährigen am Freitag (24. Dezember) ein Mobiltelefon geraubt zu haben. Beide flohen nach der Tat in Richtung Comesstraße. Die Ermittlungen zu den Unbekannten dauern an.

Gegen 2.15 Uhr sei der 24-Jährige aus der Brühler Innenstadt durch den Schlosspark in Richtung Bahnhof an der Max-Ernst-Alle unterwegs gewesen. Auf der letzten Grünfläche, unmittelbar vor dem Bahnhofsvorplatz, sei er völlig überraschend gegen den Hinterkopf geschlagen worden, sodass die von ihm getragenen Ohrkopfhörer aus den Ohren gefallen seien. Anschließend hätte ihm die Frau das Mobiltelefon entrissen, bevor sie und ihr Begleiter die Flucht antraten.

Der Mann soll 190 Zentimeter groß und von breiter Statur gewesen sein. Er hatte kurze braune Haare und einen osteuropäischen Akzent. Seine weibliche Begleiterin war 170 Zentimeter groß und hatte dunkle, mittellange Haare.

Das Kriminalkommissariat 23 in Brühl hat in der Sache die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon 02233 52-0 oder per Email an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell