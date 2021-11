Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: PKW-Fahrer nach Verkehrsunfall in der Freiligrathstraße gesucht, bei dem eine 12-Jährige leicht verletzt wurde

Wilhelmshaven (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Dienstagmorgen in der Freiligrathstraße gegen 07.30 Uhr an einer Fußgängerampel zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 12-jährige Fußgängerin leichte Verletzungen erlitt.

Hier geht es zur Pressemitteilung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5082030

Die Polizei Wilhelmshaven sucht die Insassen des Fahrzeuges, das an der Ampel stand und überholt wurde und bittet um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04421 942-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell