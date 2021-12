Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211227-2: Männer raubten Lotto-und Postfiliale aus

Pulheim (ots)

Unbekannte Tatverdächtige flohen mit einem Ford Focus

Am Freitag (24. Dezember) hat die Polizei Rhein-Erft-Kreis die Fahndung nach mindestens drei unbekannten Tatverdächtigen aufgenommen. Den Männern wird vorgeworfen, die Mitarbeiterin einer Lotto- und Postfiliale an der Sintherner Straße in Geyen mit einer Schusswaffe bedroht, eine Kasse samt Bargeld entwendet zu haben und dann mit einem Auto geflohen zu sein.

Um 12.20 Uhr, kurz vor Geschäftsschluss am Heiligen Abend, betraten nach Angaben der 59-jährigen Mitarbeiterin zwei Männer die Lotto- und Postfiliale. Beide sollen eine schwarze Sturmhaube getragen und jeweils eine Pistole in der Hand gehalten haben. Die Tatverdächtigen seien zu der Mitarbeiterin hinter den Tresen gestürmt. Diese habe die beiden Männer noch versucht zurückzudrängen. Einer der beiden griff jedoch nach der Kassenschublade und riss diese aus dem Tresen heraus. Mit der Beute traten die Männer ihre Flucht über die Sintherner Straße an. An der Von-Grass-Straße seien die beiden Männer dann in einen dunklen Ford Focus, vermutlich mit Kölner Städtekennung eingestiegen. Im Wagen wartete eine weitere Person, die den Focus in Richtung Sinthern davonfuhr.

Die beiden Männer sollen etwa 30 bis 40 Jahre alt und 180 Zentimeter groß gewesen sein. Beide seien schwarz gekleidet gewesen und sollen eine schwarze Sturmhaube sowie schwarze Handschuhe getragen haben.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 bitten Zeugen, die die Tatverdächtigen beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Raub geben können, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell