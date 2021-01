Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht mit Porsche - Unfallhergang noch unklar

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch gegen 17.20 Uhr verursachte ein zunächst unbekannter Fahrer/eine unbekannte Fahrerin eines schwarzen Porsche Panamera einen Verkehrsunfall in der Heilbronner Straße, bei dem ein geparkter PKW beschädigt wurde, und entfernte sich vom Unfallort ohne den Schaden zu melden. Erst mehr als zwei Stunden später erschien die 41-jährige Ehefrau des Fahrzeughalters des Porsches auf dem Polizeirevier Sinsheim und gab an den Unfall verursacht zu haben. Die große Zeitspanne seit dem Unfallzeitpunkt erklärte sie damit, dass sie unter Schock gestanden habe. Sie sei erst zu einer Freundin gefahren und habe dann ihren Schwager kontaktiert, der sie zum Polizeirevier brachte. Gegen sie wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Da der Unfallhergang noch unklar ist, werden Personen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Ablauf und zum Fahrer des Porsches geben können, gebeten sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell