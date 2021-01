Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Auffahrunfall an gelber Ampel - eine Person leicht verletzt

Mannheim (ots)

Uneinig darüber, ob an einer gelben Ampel gebremst wird oder nicht, waren sich am Mittwochnachmittag zwei Autofahrer. Gegen 15.10 Uhr befuhr eine 22-Jährige mit einem Hyundai die Augustaanlage in Richtung des Planetariums. Als sie in die Schubertstraße einbiegen wollte, schaltete die Ampelanlage auf Gelb, woraufhin sie das Fahrzeug bis zum Stillstand abbremste. Ein 33-jähriger Ford-Fahrer der sich direkt hinter ihr befand, rechnete nicht damit und konnte trotz eingeleiteter Bremsung eine Kollision nicht mehr vermeiden. Die 21-jährige Beifahrerin im Hyundai wurde durch den Aufprall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Der 33-Jährige gelangt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung zur Anzeige.

