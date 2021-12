FW-MG: Einsatz Rettungshubschrauber

Feuerwehr Mönchengladbach

Mönchengladbach-Rheydt, 28.12.2021, 13:03 Uhr, Friedensstraße (ots)

Am Dienstagmittag kam es aufgrund eines häuslichen Unfalls an der Friedensstraße zur Landung eines Rettungshubschraubers auf dem Hof der Feuer- und Rettungswache III. Eine Frau hatte sich mit kochendem Wasser schwere Verbrühungen zugezogen. Als nächstgelegener Landeplatz für den Rettungshubschrauber bot sich der Hof der Feuer- und Rettungswache am Stockholtweg an. Die Patientin wurde dann mit einem Rettungswagen und in Begleitung des bodengebundenen Notarztes zum Hubschrauber transportiert und dann mit dem RTH in eine Duisburger Spezialklinik geflogen.

Im Einsatz waren ein Rettungswagen von der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Notarzt und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr sowie der Rettungshubschrauber Christoph 9 aus Duisburg mit einem weiteren Notarzt.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Thorsten Gornik

