Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brandmeldeanlage verhinderte Küchenbrand

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Pongs, 26.12.2021, 20:29 Uhr, Forststraße (ots)

Am heutigen Abend lief der Alarm einer Brandmeldeanlage bei der Leitstelle der Feuerwehr ein. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten vor Ort in einer Pflegeeinrichtung fest, dass es zu einer Rauchentwicklung gekommen war. Der Bereich der Rauchentwicklung, eine Wohnung, wurde durch einen Atemschutztrupp kontrolliert. Die Bewohnerin der Wohnung musste in Sicherheit gebracht werden. Eine überhitzte Herdplatte in der Küche wurde abgestellt und die Wohnung entraucht. Verletzt wurde niemand. Durch die frühzeitige Erkennung der Rauchentwicklung in der Pflegeeinrichtung durch die Brandmeldeanlage konnte schlimmeres verhindert werden.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Martin Bonn

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell