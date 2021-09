Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Arbeitsfahrzeuge von Betriebsgelände gestohlen

Holthusen (ots)

Von einem umzäunten Firmengelände in Holthusen haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag drei Arbeitsfahrzeuge gestohlen. Entwendet wurden ein auf einem Anhänger verladener roter Minibagger der Marke Kubota, ein gelber Kompaktbagger der Marke Wacker sowie ein gelber Radlader der Marke Kramer. Dem Spurenaufkommen zufolge brachen die Täter zunächst das Grundstückstor auf und flüchteten mit den gestohlenen Fahrzeugen anschließend über eine Ackerfläche in Richtung Pampow. Der bei dieser Tat entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 80.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweis zu dieser Tat bzw. zum Verbleib der gestohlenen Arbeitsmaschinen nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen.

