Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlingen-Gallmannsweil/Landkreis Konstanz) - Mit Pkw erheblichen Sachschaden verursacht und geflüchtet - Zeugenaufruf (21./22.01.2022)

Mühlingen-Gallmannsweil/Landkreis Konstanz (ots)

Zu einem Fall der so genannten Unfallflucht ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag, in der Zeit von 23.50 Uhr bis 05.05 Uhr, im Mühlinger Ortsteil Gallmannsweil gekommen. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand befuhr ein schwarzer Mercedes Geländewagen die Ortsdurchfahrt in Gallmannsweil von Mühlingen her kommend. Aus noch unbekannter Ursache kam es im Kurvenbereich zu einer Kollision mit einer Betonmauer und in der Fortfolge mit dem Gartenzaun des Nachbargrundstückes. Hierbei wurde das rechte Vorderrad des Pkw abgerissen. Das Fahrzeug rutschte etwa 30 Meter über die Fahrbahn bevor es an einer Hauswand zum Stehen kam. Im Fahrzeug, an dem keine Kennzeichen angebracht waren, lösten mehrere Airbags aus. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 EUR. Die Fahrzeuginsassen gingen nach dem Unfall flüchtig. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier in Stockach unter der Rufnummer 07771/93910 entgegen (AM).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell