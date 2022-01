Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen-Pfohren/Schwarzwald-Baar-Kreis) - Vorfahrtsunfall auf der B31/B 33 fordert mehrere Verletzte (23.01.2022)

Donaueschingen-Pfohren/Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren schwer verletzten Personen ist es am Sonntag um 14.17 Uhr auf der B 31/ B 33 Höhe Pfohren, gekommen. Eine 55 Jahre alte Mitsubishi-Lenkerin wollte von Pfohren her kommend, nach links auf die B 31/B 33 Richtung Hüfungen auffahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines auf der B 31/B 33 von Hüfingen in Richtung Geisingen fahrenden Minis. Im Einmündungsbereich prallte der Mini frontal in den Mitsubishi. Durch die Aufprallwucht wurden beide Fahrzeuge auf die Abschleifung geschleudert, wo sie zum Stehen kamen. Durch den heftigen Aufprall wurden die 29 Jahre alte Fahrerin und der 30 Jahre alte Beifahrer im Mini schwer verletzt. Die Lenkerin des Mitsubishi zog sich ebenfalls schwerere Verletzungen zu. Alle Unfallbeteiligten wurden vom Rettungsdienst, welcher mit einem Rettungshubschrauber, drei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort waren, in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst, welcher mit elf Kräften vor Ort war, war auch die Feuerwehr mit acht Einsatzkräften sowie die Polizei mit mehreren Streifen vor Ort. Aufgrund der Schwere der Unfallfolgen erfolgte die Unfallaufnahme durch die Experten der Verkehrspolizeiinspektion aus Zimmern ob Rottweil (AM).

