Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 19-jähriger Straftäter in Untersuchungshaft - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Donnerstagmorgen (03.02.2022) haben Polizisten in Siegen einen 19-Jährigen festgenommen. Der junge Mann war in der Vergangenheit bereits häufiger polizeilich in Erscheinung getreten. Nun lag gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl vor. Der 19-Jährige steht im Verdacht, an den Einbrüchen in ein Bürogebäude an der Koblenzer Straße in Siegen im Januar beteiligt gewesen zu sein.

Die Beamten versuchten, ihn gestern Morgen an der Wohnanschrift seiner Freundin anzutreffen. Diese beteuerte jedoch, dass er nicht da sei. Als die Polizisten sich umschauten, fanden sie den 19-Jährigen liegend im Bettkasten einer Schlafcouch vor.

Er wurde festgenommen und zum Amtsgericht gebracht. Mittlerweile sitzt er in einer Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell