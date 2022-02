Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Bürokomplex #polsiwi

Siegen (ots)

Zwischen Mittwochnachmittag, 16:00 Uhr, und Donnerstagmorgen (03.02.2022), 06:45 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Bürogebäude an der Spandauer Straße in Siegen eingebrochen. Der oder die Langfinger drangen in den Bürokomplex ein und durchwühlten mehrere Büros. Ob der oder die Einbrecher die Räumlichkeiten mit Beute verließen, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Siegener Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der 0271/ 7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell