Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Fahrrad entwendet

Geeste (ots)

In der Zeit vom 30. bis zum 31. Oktober entwendeten bislang unbekannte Täter in der Bahnhofstraße beim dortigen Fahrradunterstand des Bahnhofes ein schwarzes E-Bike mit roten Applikationen der Marke "Bulls". Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Geeste unter der Telefonnummer 05937/970050 zu melden.

