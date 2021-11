Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Versuchter Aufbruch eines Transporters

Lingen (ots)

In der Zeit vom 25.10.21 bis zum 29.10.21 kam es in der Georgstraße zu einem versuchten Aufbruch eines Transporters Ford Transit. Bislang unbekannte Täter versuchten erfolglos sich durch Stechen am Türschloss der Beifahrertür Zugang zum Fahrzeuginneren zu verschaffen. Es ist ein Schaden in einer Höhe von etwa 200 Euro entstanden. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591) 870 entgegen.

