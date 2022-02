Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Hoher Sachschaden nach Unfall in Bad Laasphe - #polsiwi

Bad Laasphe - Oberndorf (ots)

Bei einem Unfall in Bad Laasphe-Oberndorf sind am Mittwochabend (02.02.2022) zwei Personen verletzt worden.

Ein 45-Jähriger fuhr mit seinem 17-jährigen Beifahrer auf der Kreisstraße K 34 in Richtung Hesselbach. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Graben, wo er zum Stehen kam. Beide Insassen kamen ins Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei rund 30.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat in Bad Berleburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell