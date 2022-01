Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht auf Netto-Parkplatz in Prüm Zeugen gesucht

Prüm (ots)

Am Montag, den 10.01.2022 kam es in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 09:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in Prüm. Hierbei wurde ein Pkw durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der beschädigte Pkw war hierbei linksseitig vom Eingang des Netto-Marktes geparkt.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

