Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht

Prüm (ots)

Am Sonntag, 09.01.2022, gg. 15.00 h, kam es auf der Landstraße 20 im Bereich der ehemaligen Radarstation am Schwarzen Mann zu einer Spiegel-Spiegel-Kollision zwischen zwei PKW. Einer der PKW hatte zuvor eine Personengruppe auf der Landstraße passiert und fuhr Richtung Ormont. Der andere PKW, ein vermutlich dunkler/schwarzer PKW-Kombi, ggf. Skoda oder BMW, fuhr in Richtung Skigebiet Schwarzer Mann und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Ob auch dieser PKW einen Spiegelschaden davontrug, ist nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen bzw. flüchtigen PKW werden an die Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder pipruem.dgl@polizei.rlp.de erbeten.

