POL-PDWIL: Ereignisreiches Wochenende für die Polizei Bitburg

Durch die starken Schneefälle in der Nacht von Freitag auf Samstag hatte die Polizei Bitburg reichlich zu tun. In der Nacht kam es zu fünf schneebedingten Verkehrsunfälle, bei denen Sachschäden entstanden sind. Glück hatte um 01:55 Uhr ein 58-jähriger Autofahrer auf der L 5 zwischen Seffern und Bickendorf. Ein - unter der Schneelast - umgestürzter Baum viel auf die Motorhaube des Pkw. Der Fahrer kam mit dem Schrecken und ca. 8000,- EUR Sachschaden an seinem Fahrzeug davon. Weiterhin hatten sich mehrere LKW auf der B 51 Höhe Bitburg und der L 39 Höhe Scharbillig sowie ein Bus (ohne Fahrgäste) auf der B 257 zwischen Erdorf und Badem auf der schneebedeckten Fahrbahn festgefahren.

Am Samstag ereigneten sich zwei Verkehrsunfällen mit Personenschäden auf der B 50 bzw. der L 9 Um 11:00 Uhr kam es auf der B 50 zwischen Sinspelt und Neuhaus zu einem Zusammenstoß im Begegnungsverkehr. Der 51-jährige Unfallverusacher kam aus bisher ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidiert dort mit dem Pkw eines 36-jährigen Fahrers. Bei dem Unfallverusacher wurden Anzeichen einer Alkoholisierung festgestellt, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Er wurde mit schweren -aber nicht lebensgefährlichen- Verletzungen in ein Krankenhaus in Trier eingeliefert. Der Fahrzeugführer des anderen Fahrzeuges blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit - der Sachschaden wird auf insgesamt 23.000 EUR geschätzt.

Um 15:13 Uhr kam es auf der L 9 Höhe Hermesdorf zu einem weiteren schweren Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Eine 28-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die L 9 in Richtung Stausee, als sie in einer Rechtskurve vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn geriet. Hier stieß sie mit dem 60-jährigen Fahrer eines Klein-Lkw frontal zusammen. Sowohl die Unfallverursacherin als auch der andere Unfallbeteiligte sowie dessen Beifahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden - Gesamtschadenshöhe ca. 25.000 EUR

Ein weiterer Unfall mit anschließender Unfallflucht ereignete sich am Samstagnachmittag, gegen 13:45 Uhr in Neuerburg in der Oberstraße. Ein junger Fahrer kam mit seinem Quad nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein geparktes Fahrzeug. An dem abgestellten PKW entstand hierbei Sachschaden. Im Anschluss entfernte sich der Quadfahrer von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bitburg zu melden.

