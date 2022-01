Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit drei leicht Verletzten

Daun (ots)

Am vergangenen Freitagnachmittag, 07.01.2021, gegen 16:35 Uhr, verlor eine 18-jährige Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Gerolstein in einer Rechtskurve, auf der L 24 zwischen Birresborn und Gerolstein, infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihren PKW und stieß frontal mit einem entgegenkommenden PKW zusammen. Die Verursacherin erlitt infolge des Unfalls leichte Verletzungen. Auch der 52-jährige Fahrer des entgegen-kommenden Fahrzeugs, sowie dessen 51-jährige Beifahrerin, aus dem Bereich Köln wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die Verletzten wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstanden jeweils erhebliche Beschädigungen im Frontbereich, sodass sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten.

Im Einsatz waren eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Gerolstein, das DRK und Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Birresborn.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell