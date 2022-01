Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Daun (ots)

Am vergangenen Freitagabend, 07.01.2022, gegen 18:00 Uhr, kam es in Gerolstein auf der L 29 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Einem 28-jährigen PKW-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Obere Kyll gelang es infolge nicht angepasster Geschwindigkeit an der Einmündung zur K 33 nicht mehr, sein Fahrzeug auf der winterglatten Fahrbahn rechtzeitig zu Stillstand zu bringen. Infolge kollidierte er mit einem LKW, der die Einmündung in diesem Moment in Richtung Hillesheim passierte. Die 54-jährige LKW-Fahrerin blieb unverletzt, während der Unfallverursacher sich leichte Verletzungen zuzog. Am Fahrzeug des verletzten PKW-Fahrer entstand wirtschaftlicher Totalschaden, während der LKW lediglich im rechten Bereich der Fahrzeugfront beschädigt wurde.

Vor Ort waren neben einer Streife der Polizeiwache Gerolstein Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Gerolstein.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell