POL-PDWIL: Zeugen gesucht - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bausendorf (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 06.01.2022, 21:30 Uhr und Freitag, 07.01.2022, 11:30 Uhr kam es in Bausendorf in der Trierer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß gegen den vor dem Anwesen Trierer Straße 13 parkenden Pkw des Geschädigten. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Wittlich sucht Zeugen der Tat. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Wittlich, Tel. 06571/926-0.

