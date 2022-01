Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahndungserfolg der Kriminalpolizei Wittlich

Wittlich (ots)

Am Freitagmorgen konnten Fahnder der Kriminalpolizei Wittlich mit Unterstützung des Spezialeinsatzkommandos einen 37-jährigen Mann festnehmen, gegen den zwei Haftbefehl bestanden. Der Beschuldigte, dem unter anderem der Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen wird, hielt sich seit vier Monaten verborgen. Die Ermittlungen führten die Fahnder der Kriminalpolizei Wittlich zu einer Wohnung in einer Moselgemeinde, in der der Gesuchte Unterschlupf gefunden hatte und sich seit Monaten sehr konspirativ verhielt. Bei seiner Festnahme konnten zudem geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden werden. Bei zwei weiteren Personen, die sich zum Zeitpunkt der Festnahme in der Wohnung aufhielten, wurden ebenfalls Betäubungsmittel aufgefunden. Gegen den 37-jährigen Mann wurde nach Vorführung beim zuständigen Amtsgericht die Untersuchungshaft angeordnet. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

