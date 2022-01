Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gemeinschädliche Sachbeschädigung

Prüm (ots)

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung auf Parkplatz an der L 17, nahe Bleialf

Am Donnerstag, den 30.12.2021, kam es auf zwei Parkplätzen an der L17 nahe Bleialf, durch bislang unbekannte Täter zur Sachbeschädigung an Mülltonnen sowie einem Leitpfosten. Des Weiteren wurde ein Verkehrsschild aus der Verankerung gerissen und abseits des Parkplatzes positioniert. Durch das mitunter moralische sowie strafrechtliche Fehlverhalten jener Täter, entstand ein Sachschaden im fast vierstelligen Bereich. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der 06551-942-0 oder per E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell