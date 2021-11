Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Verkehrsunfall; Pkw ausgebrannt

Reutlingen (ots)

In Cafe eingebrochen

In ein Cafe am Weibermarkt ist im Laufe des Donnerstagmorgens eingebrochen worden. Zwischen 4.45 Uhr und 8.15 Uhr verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam über die Eingangstür Zutritt zu dem Lokal und entwendete aus dem Inneren eine Geldkassette. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Bad Urach (RT): Heftig aufgefahren

Ein Leichtverletzter und ein hoher Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagvormittag an der Kreuzung Burgstraße/Stuttgarter Straße ereignet hat. Ein 62-Jähriger war gegen 11 Uhr mit seinem LKW auf der B 28 von Metzingen kommend in Fahrtrichtung Ulm unterwegs. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrender 68-jähriger Skoda-Fahrer an der roten Ampel abbremsen musste. Aufgrund Unachtsamkeit und unzureichendem Sicherheitsabstand krachte er mit seinem Sattelzug ins Heck des stehenden Skoda. Dessen Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt, musste aber zunächst nicht ärztlich versorgt werden. Der Skoda war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der insgesamt auf etwa 13.000 Euro geschätzt wird. (ks)

Kirchheim (ES): Pkw ausgebrannt

Ein 22 Jahre alter Pkw ist am Donnerstagmorgen vermutlich aufgrund eines technischen Defekts auf der B 297 in Brand geraten. Ein 74-Jähriger war mit einem Opel Meriva um acht Uhr auf der Bundesstraße von der Autobahn herkommend in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er Rauch in der Fahrgastzelle bemerkte. Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Dettinger Straße hielt er daraufhin an. Kurze Zeit später schlugen Flammen aus dem Motor und das Fahrzeug brannte trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr vollständig aus. Der Fahrer wurde im Anschluss vom Rettungsdienst wegen der eingeatmeten Rauchgase vor Ort behandelt. Das Auto musste mit einem Abschleppwagen geborgen und abtransportiert werden. (ms)

