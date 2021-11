Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Pressemeldung vom 18.11.2021/11.53 Uhr, Nach Unfall Führerschein weg (Zeugenaufruf)

Reutlingen (ots)

Bei der Beschreibung der Verletzungen hat sich ein Fehler bzgl. der beiden VW-Fahrer eingeschlichen. Wir bitten Sie, die nachstehende korrigierte Version zu verwenden.

Tübingen (TÜ): Nach Unfall Führerschein weg (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Tübingen sucht unter Telefon 07071/972-8660 nach weiteren Zeugen zu einem heftigen Verkehrsunfall in der Europastraße, nach dem ein Beteiligter am Mittwochnachmittag sofort seinen Führerschein abgeben musste. Der 36-Jährige war gegen 13.30 Uhr mit einem VW Touran, in dem sich vier Personen befanden, von Bühl herkommend in Richtung Tübingen unterwegs. Hier fiel er bereits mehreren Verkehrsteilnehmern durch seine aggressive und zu schnelle Fahrweise auf. Nach dem Passieren des Tübinger Ortsschilds wollte der Touran-Lenker auf der rechten Fahrspur einen auf dem linken Fahrstreifen fahrenden VW Golf eines 48 Jahre alten Mannes überholen. Dieser wechselte in dem Moment jedoch vom linken auf den rechten Fahrstreifen, so dass es trotz einer Vollbremsung und eines Ausweichmanövers des 36-Jährigen zur Kollision der beiden Wagen kam. Der Golf wurde hierbei gedreht und vor dem Touran weitergeschoben. Schleudernd überquerten die beiden Fahrzeuge die darauffolgende Kreuzung bis der Golf letztendlich nach rechts von der Fahrbahn abkam, ein Verkehrsschild beschädigte und am Preismast der dortigen Tankstelle zum Stehen kam. Der Touran blieb quer auf dem rechten Fahrstreifen stehen. Bei dem Unfall zogen sich der Touran-Lenker, ein vier Jahre altes Mädchen in seinem Wagen sowie der 48-jährige Golf-Fahrer leichte Verletzungen zu. Sie mussten vom Rettungsdienst versorgt und in umliegende Kliniken zur ambulanten Behandlung gebracht werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter in die Ermittlungen der Verkehrspolizei eingeschalten und der Führerschein des Touran-Lenkers sofort beschlagnahmt. Ersten Erkenntnissen nach war der 36-Jährige mit weit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden dürfte sich auf über 16.000 Euro belaufen. (ms)

