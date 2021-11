Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Brand von Mülltonnen; Verkehrsunfälle; Ohne Führerschein vor Polizei geflüchtet

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): In Einfamilienhaus eingebrochen

Im Böhleswasenweg ist am Mittwochnachmittag in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Zwischen 15.40 Uhr und 19.10 Uhr hebelte der Einbrecher mit brachialer Gewalt ein Fenster auf der Gebäuderückseite auf und verschaffte sich so Zutritt zum Haus. Dort durchwühlte er in mehreren Räumen die Schränke und Schubladen nach Wertvollem. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Die Polizei Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ks)

Metzingen (RT): Brennende Mülltonnen

Zum Brand mehrerer Mülltonnen sind Feuerwehr und Polizei in der Nacht zum Donnerstag in die Kirchstraße nach Glems ausgerückt. Ein Zeuge entdeckte gegen 23.30 Uhr die seitlich am Rathaus abgestellten, brennenden Behältnisse und verständigte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr, die daraufhin mit einem Löschzug anrückte, löschte die vier, zwischenzeitlich in Vollbrand stehenden Tonnen. Durch das Feuer war auch die Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen worden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 20.000 Euro. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (rn)

Lichtenstein (RT): Ins Heck gefahren

Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend zwischen Engstingen und Holzelfingen ereignet hat. Eine 56 Jahre alte Frau befuhr mit ihrem Citroen gegen 19 Uhr die L230 von Engstingen herkommend und wollte auf der L387 in Richtung Holzelfingen weiterfahren. Auf dem Ausfädelungsstreifen verlangsamte sie ihre Fahrt und bremste ab, was eine nachfolgende 58-Jährige zu spät bemerkte und mit ihrem Mercedes auf den Citroen auffuhr. Die 58 Jahre alte Frau wurde zur Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. (sm)

Eningen (RT): Ohne Führerschein vor Polizei geflüchtet

Am frühen Donnerstagmorgen hat ein 36 Jahre alter Mann mit seinem BMW versucht, sich einer Verkehrskontrolle auf der B312 zu entziehen. Der Mann befuhr gegen 3.45 Uhr den Scheibengipfeltunnel von Reutlingen kommend in Fahrtrichtung Eningen. Als er bemerkte, dass eine Polizeistreife hinter ihm fuhr, beschleunigte er seinen Pkw und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit davon. An einer Tankstelle in Eningen konnte der Fahrer des BMW kurze Zeit später angetroffen und kontrolliert werden. Weil er nicht im Besitz eines Führerscheins ist, sieht nun einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (sm)

Lichtenwald (ES): In Wohnhaus eingebrochen (Zeugenaufruf)

In ein Wohnhaus in den Gassenäcker im Ortsteil Hegenlohe ist eingebrochen worden. In der Zeit von Dienstag, 18 Uhr, bis Mittwoch, neun Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter über eine aufgehebelte Terrassentür ins Innere des Gebäudes ein. Dort wurden sämtliche Räume nach Wertsachen durchwühlt. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Esslingen die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/3990-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Plochingen (ES): Am Steuer eingeschlafen?

Übermüdung könnte die Ursache eines Verkehrsunfalles gewesen sein, der sich am Mittwoch, gegen 18.25 Uhr, auf der B 10 ereignet hat. Ein 29-jähriger war mit seinem Nissan Primera auf der B 10 aus Richtung Stuttgart kommend, in Richtung Ulm unterwegs. Weil er, wie er angab, am Steuer kurz einnickte, kam er mit seinem Wagen auf Höhe der Überleitung zur B 313 immer weiter von der linken auf die rechte Spur der Bundesstraße und prallte dort seitlich gegen einen auf der rechten Spur fahrenden VW Golf eines 50-Jährigen. Dieser wurde nach rechts auf den dortigen Beschleunigungsstreifen abgewiesen, wo beide Autos zum Stehen kamen. Verletzt wurde niemand, allerdings waren beide Autos nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstande Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. (ks)

Nürtingen-Zizishausen (ES): Mehrere Personen angegangen

Ein 32-Jähriger hat in der Nacht zum Donnerstag auf einem Tankstellenareal in der Oberboihinger Straße mehrere Personen angegangen. Kurz nach Mitternacht war es zwischen dem augenscheinlich stark alkoholisierten Mann und einem 19 Jahre alten Bekannten zu verbalen Streitigkeiten gekommen. Anschließend schlug er einem 41-Jährigen offenbar unvermittelt ins Gesicht. Als der aggressive 32-Jährige auf einen weiteren Mann zuging, musste er von Polizeibeamten, die sich bereits aufgrund eines anderen Einsatzes auf dem Areal befanden, unter Einsatz von Pfefferspray überwältigt werden. Der 32-Jährige, der offenbar unverletzt geblieben war, wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Eine ärztliche Behandlung des 41-Jährigen war nicht notwendig. (rn)

Tübingen (TÜ): Nach Unfall Führerschein weg (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Tübingen sucht unter Telefon 07071/972-8660 nach weiteren Zeugen zu einem heftigen Verkehrsunfall in der Europastraße, nach dem ein Beteiligter am Mittwochnachmittag sofort seinen Führerschein abgeben musste. Der 36-Jährige war gegen 13.30 Uhr mit einem VW Touran, in dem sich vier Personen befanden, von Bühl herkommend in Richtung Tübingen unterwegs. Hier fiel er bereits mehreren Verkehrsteilnehmern durch seine aggressive und zu schnelle Fahrweise auf. Nach dem Passieren des Tübinger Ortsschilds wollte der Touran-Lenker auf der rechten Fahrspur einen auf dem linken Fahrstreifen fahrenden VW Golf eines 48 Jahre alten Mannes überholen. Dieser wechselte in dem Moment jedoch vom linken auf den rechten Fahrstreifen, so dass es trotz einer Vollbremsung und eines Ausweichmanövers des 36-Jährigen zur Kollision der beiden Wagen kam. Der Golf wurde hierbei gedreht und vor dem Touran weitergeschoben. Schleudernd überquerten die beiden Fahrzeuge die darauffolgende Kreuzung bis der Golf letztendlich nach rechts von der Fahrbahn abkam, ein Verkehrsschild beschädigte und am Preismast der dortigen Tankstelle zum Stehen kam. Der Touran blieb quer auf dem rechten Fahrstreifen stehen. Bei dem Unfall zogen sich der Golf-Lenker, ein vier Jahre altes Mädchen in seinem Wagen sowie der 48-Jährige leichte Verletzungen zu. Sie mussten vom Rettungsdienst versorgt und in umliegende Kliniken zur ambulanten Behandlung gebracht werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter in die Ermittlungen der Verkehrspolizei eingeschalten und der Führerschein des Touran-Lenkers sofort beschlagnahmt. Ersten Erkenntnissen nach war der 36-Jährige mit weit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden dürfte sich auf über 16.000 Euro belaufen. (ms)

