Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle mit Verletzten, Seniorin bei Verkehrsunfall verstorben

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Pkw contra Radfahrer

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Radfahrer ist es am frühen Mittwochvormittag gekommen. Kurz nach sechs Uhr fuhr eine Pkw-Lenkerin mit ihrem Audi aus einer Grundstückseinfahrt und übersah hierbei einen nach derzeitigem Kenntnisstand unbeleuchteten, 50-jährigen Radfahrer, der mit seinem Mountainbike auf dem Gehweg des Lindenplatzes in Richtung Zeppelinstraße unterwegs war. Durch den anschließenden Zusammenstoß mit dem Pkw stürzte der Mann zu Boden und verletzte sich. Mit dem Rettungswagen wurde er zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von zirka 1.600 Euro. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Rotlicht missachtet

Die Missachtung des Rotlichts ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochvormittag an der Kreuzung Maybachstraße/Fasanenweg ereignet hat. Ein 63-Jähriger war gegen 10.30 Uhr mit seinem Daimler-Benz auf der Maybachstraße aus Leinfelden kommend unterwegs und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Obwohl die Ampel schon länger für ihn Rot zeigte, fuhr er in die Kreuzung ein. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Sattelzug eines 61-Jährigen, der bei Grün nach links in Richtung Autobahn abbiegen wollte. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Der entstandene Sachschaden an dem Vito sowie an dem LKW beläuft sich auf knapp 13.000 Euro. (ks)

Ostfildern (ES): Seniorin bei Verkehrsunfall verstorben

Eine Seniorin ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag verstorben. Die 84-Jährige befuhr gegen 12.10 Uhr mit einem Ford Fiesta die Breslauer Straße von der Parksiedlung herkommend in Richtung Esslingen. Kurz nach dem Ortsende kam sie aus bislang ungeklärter Ursache in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Die Fahrerin musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Ihr Pkw wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Der Schaden beläuft sich auf zirka 8.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Ford war die Breslauer Straße bis 13.30 Uhr voll gesperrt. (ms)

Tübingen (TÜ): Zusammenstoß zwischen Radfahrerin und Fußgängerin

Am Dienstagnachmittag ist es in der Königsberger Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einer neunjährigen Radlerin und einer Fußgängerin gekommen. Gegen 15.45 Uhr befuhr das Kind den dortigen Gehweg in Richtung Eisenhutstraße. Im Bereich einer Bushaltestelle kam es zum Zusammenstoß mit der 50-jährigen Fußgängerin. Diese stürzte in der Folge zu Boden und zog sich dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Sachschaden war nicht entstanden. (rn)

Albstadt (ZAK): Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 34.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen auf der B 463 zwischen Laufen und Dürrwangen ereignet hat. Eine 42-Jährige war gegen 8.10 Uhr mit ihrem Skoda Citigo auf der Bundesstraße in Richtung Balingen unterwegs. Am Ende einer langgezogenen Linkskurve geriet sie mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrspur und stieß gegen das Heck des entgegenkommenden VW Passat einer 43 Jahre alten Frau. Um einen Zusammenstoß mit dem vorausfahrenden VW zu vermeiden, musste ein nachfolgender, 50 Jahre alter VW Golf-Lenker, seinen Pkw stark abbremsen. Ein dahinter befindlicher 19-Jähriger erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem Kia Piccanto auf den Golf auf. Der Skoda war zwischenzeitlich nach links von der Fahrbahn abgekommen und dort gegen einen Baum geprallt. Der Passat war nach rechts geschleudert und im dortigen Straßengraben zum Stillstand gekommen. Die 43-Jährige sowie der 50 Jahre alte Mann erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Der Skoda, der Passat und der Kia mussten abgeschleppt werden. (rn)

