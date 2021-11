Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Betrug (Warnhinweis); Bauwagen verwüstet (Korrektur zur Pressemeldung vom 15.11.2021); Einbruch; Brände

Reutlingen (ots)

Alkoholisiert von Fahrbahn abgekommen

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Montagabend mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und mit der Böschung kollidiert. Der 22-jährige Lenker eines Fiat befuhr kurz nach 20.30 Uhr die Sickenhäuser Straße in Richtung Sickenhausen. Wenige hundert Meter vor dem Ortseingang geriet das Fahrzeug nach rechts ins Bankett und stieß gegen die ansteigende Böschung. Dort wurde es zurück auf die Straße abgewiesen und drehte sich mehrmals um die eigene Achse. Beim Unfall zog sich der junge Mann leichte Verletzungen zu. Da bei ihm ein Alkoholtest einen vorläufigen Wert von über einem Promille ergab, musste er neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Sein Auto, an dem Totalschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro entstanden sein dürfte, wurde abgeschleppt. Zur Reinigung der Fahrbahn war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Reutlingen (RT): Von vermeintlichem Microsoft-Mitarbeiter betrogen (Warnhinweis)

Um mehrere zehntausend Euro dürfte eine Frau aus Reutlingen im Laufe der letzten Woche von einem Telefonbetrüger gebracht worden sein. Ein Unbekannter meldete sich seit vergangenem Mittwoch immer wieder telefonisch bei der PC-Nutzerin und gab sich als Mitarbeiter der Firma Microsoft aus. Er gaukelte der Frau vor, dass es auf ihren Computer sogenannte Hacker-Angriffe gegeben hätte und bot Hilfe an. Im weiteren Gespräch brachte der Betrüger sein Opfer dazu, ihm einen sogenannten Fremdzugriff auf den PC zu gewähren und mehrere Überweisungen zur Überführung der vermeintlichen Hacker zu tätigen. Ob das Geld zurückgebucht werden kann, steht noch nicht fest.

Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen und rät:

- Beenden Sie solche Gespräche unverzüglich.

- Verweigern Sie strikt Aufforderungen zur Installation einer Fernwartungssoftware.

- Geben Sie niemals Konto- oder Kreditkartendaten, Passwörter oder sonstige Zugangsdaten preis.

Wenn Sie Opfer einer solchen Straftat wurden:

- Trennen Sie den Rechner vom Internet und fahren Sie ihn herunter.

- Nehmen Sie Kontakt mit Ihrer Bank auf. In manchen Fällen kann es gelingen, bereits bezahlte Beträge wieder zurück zu holen.

- Lassen Sie Ihren PC überprüfen und das Fernwartungsprogramm löschen.

- Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (rn)

Korrektur zur Pressemeldung vom 15.11.2021/11.57 Uhr. Die Bezugsmeldung im ursprünglichen Artikel bezieht sich auf einen anderen Bauwagen. Wir bitten Sie, den Fehler zu entschuldigen und die nachstehende, korrigierte Meldung zu verwenden:

Grabenstetten (RT): Erneut Bauwagen verwüstet (Zeugenaufruf)

Unbekannte haben zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, zehn Uhr, einen Bauwagen am Ortsausgang in Richtung Hülben verwüstet. Dabei brachen die Täter nicht nur die Tür des Wagens auf, sondern beschädigten auch die Außenwand und das Dach, indem sie Löcher hineinschlugen. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Erst Ende Oktober war der Bauwagen von Unbekannten verwüstet worden. Dabei war Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstanden. In beiden Fällen hat der Polizeiposten Bad Urach die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 07125/946870. (rn)

Nürtingen (ES): Unfall beim Abbiegen

Eine 25-jährige BMW-Lenkerin hat am Montagvormittag den Vorrang einer Toyota-Lenkerin missachtet und ist mit dieser zusammengestoßen. Die Frau befuhr mit ihrem BMW gegen 10.30 Uhr die Schulze-Delitzsch-Straße und wollte nach links in die Eichendorffstraße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden, in Richtung Neuffener Straße fahrenden Toyota einer 81-Jährigen. Der BMW wurde in der Folge abgewiesen und prallte gegen einen an der dortigen Kreuzung wartenden Ford einer 48-Jährigen. Die 25-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Sowohl der BMW als auch der Toyota mussten abgeschleppt werden. (rn)

Nürtingen (ES): Bei Einbruch gestört

Ein Einfamilienhaus in Hardt ist am frühen Montagabend von einem Einbrecher heimgesucht worden. Über ein aufgehebeltes Fenster hatte sich der Unbekannte Zutritt in das Wohnhaus verschafft und es nach Wertgegenständen durchsucht. Gegen 18.20 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge eine etwa 175 cm große, dunkel gekleidete, männliche Person auf dem Privatgrundstück und sprach diese an. Hierauf warf der Täter einen harten Gegenstand nach dem Zeugen, der sich dadurch eine leichte Verletzung zuzog. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. Der Unbekannte flüchtete in Richtung Grötzingen in den Wald. Trotz sofortiger Fahndung der zwischenzeitlich alarmierten Polizei mit mehreren Streifenwagen und auch einem Polizeihubschrauber, konnte der Täter bislang nicht ergriffen werden. Das Polizeirevier Nürtingen hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge wurde bei dem Einbruch nichts entwendet. (sm)

Weilheim an der Teck (ES): Radfahrerin gestürzt und leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat eine 68-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in der Kirchheimer Straße erlitten. Die Frau war dort gegen zwölf Uhr mit ihrem Mountainbike auf dem Fahrradschutzstreifen unterwegs. Eine 41-jährige Mercedesfahrerin befuhr die Kirchheimer Straße in gleicher Richtung und wollte nach rechts auf den Parkplatz eines Supermarktes abbiegen. Aufgrund dessen leitete die Radlerin eine starke Bremsung ein und stürzte auf den Asphalt, wodurch ihr Fahrrad gegen das Heck des Mercedes prallte. Die 68 Jahre alte Frau wurde an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst versorgt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich an beiden Fahrzeugen auf mehrere hundert Euro. (ks)

Dußlingen (TÜ): Brand auf Neubau

Ein Schaden in bislang unbekannter Höhe ist bei einem Brand auf dem Dach eines Neubaus in der Blumenstraße am Montagnachmittag entstanden. Zwei Arbeiter im Alter von 55 und 22 Jahren führten Abdichtungsarbeiten auf dem etwa 300 qm großen Pultdach mit Bitumenbahnen und Gasbrennern durch. Hierbei begann kurz nach 14.30 Uhr die sich unter der Dachverschalung befindliche Holzfaserdämmung an mehreren Stellen zu brennen. Durch die starke Rauchentwicklung wurde kurz darauf im nahegelegenen Tunnel der B 27 ein Alarm ausgelöst und die Durchfahrt gesperrt. Zur Brandbekämpfung und der Belüftung des Tunnels war die Feuerwehr mit einem Großaufgebot von etwa 70 Einsatzkräften ausgerückt. Die Sperrung konnte gegen 16 Uhr wieder aufgehoben werden, nachdem die Feuerwehr den Tunnel belüftet hatte. Vorsorglich war der Rettungsdienst ebenfalls an den Brandort gekommen. (ms)

Neustetten-Remmingsheim (TÜ): Frontalzusammenstoß beim Abbiegen

Leichte Verletzungen hat ein Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Remmingsheim erlitten. Ein 21-Jähriger war gegen 16.45 Uhr mit seinem VW auf der Hauptstraße in Richtung Seebronn unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Wolfenhauserstraße übersah er den entgegenkommenden Subaru eines 59 Jahre alten Mannes, der in Richtung Ortsmitte unterwegs war. Dieser prallte in der Folge frontal gegen den abbiegenden Golf. Der Subaru-Fahrer wurde im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 16.000 Euro geschätzt. (ms)

Bitz (ZAK): Golf in Brand geraten

Am Hindenburgplatz hat am Montagabend, gegen 18.40 Uhr, ein abgemeldeter VW Golf Feuer gefangen. Zuvor hatte der Besitzer des mit einer Flüssiggasanlage ausgerüsteten Wagens Gasgeruch in der Garage festgestellt und das Fahrzeug ins Freie gerollt. Als der Mann im Kofferraum nach dem Tank schaute, schlug ihm eine Flamme entgegen, wobei er leicht verletzt wurde. Zur weiteren Untersuchung und Behandlung wurde er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Nach dem Löschen des in der Folge in Brand geratenen Wagens wurde dieser abgeschleppt. (mr)

Haigerloch (ZAK): Mit Baum kollidiert

Ein verletzter Autofahrer, ein total beschädigtes Auto und ein Blechschaden in Höhe von schätzungsweise 8.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen auf der K 6927. Gegen 7.10 Uhr war ein 56-Jähriger mit einem VW auf der Kreisstraße von Wachendorf herkommend in Richtung Bad Imnau unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache kam der Wagen dabei alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Leitpfosten und kollidierte mit einem Baum. Dabei zog sich der Fahrer nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu, weshalb er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Sein VW musste von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr vor Ort. (mr)

Bisingen (ZAK): Brand auf Bundesstraße

Zu einem Fahrzeugbrand ist es am Montagvormittag auf der B 27 zwischen Hechingen-Süd und Bisingen-Nord gekommen. Kurz vor elf Uhr bemerkte der Fahrer eines BMW, der in Richtung Balingen unterwegs war, eine Leistungsminderung an seinem Wagen und sah daraufhin Rauch aufsteigen. Kurz nachdem er seinen Pkw auf dem Seitenstreifen gestoppt hatte und ausgestiegen war, geriet der BMW in Vollbrand. Durch die Feuerwehr konnten die Flammen rasch gelöscht werden. Hierfür musste die Bundesstraße kurzzeitig voll gesperrt werden. Anschließend wurde das Fahrzeug abgeschleppt und die Fahrbahn durch die Straßenmeisterei gereinigt. (mr)

