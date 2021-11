Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tödlicher Verkehrsunfall; E-Bikes und Fahrräder gestohlen

Reutlingen (ots)

Sonnenbühl (RT): Schwerer Verkehrsunfall

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagmittag auf der L 230 ereignet. Eine 62-Jährige war kurz nach zwölf Uhr mit einem Smart auf der Landstraße von Lichtenstein herkommend in Richtung Genkingen unterwegs. Auf einem geraden Streckenabschnitt kam sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Muldenkipper eines 54-Jährigen zusammen. Die Fahrerin erlitt schwerste Verletzungen, denen sie trotz rascher ärztlicher Versorgung an der Unfallstelle erlag. Neben mehreren Fahrzeugen des Rettungsdienstes sowie des Notarztes war die Feuerwehr ebenfalls an die Unfallstelle ausgerückt. Der Pkw und der Lkw mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 32.000 Euro. Zur Reinigung der Fahrbahn kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei vor Ort. Während der Unfallaufnahme musste die L 230 in beide Richtungen für mehrere Stunden voll gesperrt werden. (ms)

Esslingen (ES): Mehrere E-Bikes und Fahrräder entwendet

Unter anderem neun E-Bikes und zwei Fahrräder sind am Wochenende aus dem Fahrradabstellraum beziehungsweise dem Keller und der Garage von zwei Mehrfamilienhäusern im Marianne-Schmidt-Weg und im Geuernrain gestohlen worden. Zwischen Samstag und Montag verschafften sie die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und brachten dort zum Teil noch Abstellboxen und Verschläge auf. Der entstandene Sachschaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Zum Abtransport des Diebesguts dürften die Täter ein Fahrzeug benutzt haben. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-330 zu melden. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell