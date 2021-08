Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Südstadt: Hund rennt vor Fahrrad - Radfahrer (57) stürzt und erleidet schwere Verletzungen

Hannover (ots)

Am Donnerstagmorgen, 26.08.2021, hat sich ein Radfahrer durch einen Unfall schwere Verletzungen zugezogen. Ein Hund querte den Radweg und infolge einer Bremsung stürzte der Radfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr gegen 07:10 Uhr ein 57-jähriger Radfahrer den Fahrradweg am Karl-Thiele-Weg, vom Strandbad aus kommend in Richtung Nordufer am Maschsee. Kurz vor der Papageienbrücke lief ein unangeleinter Mischlingshund eines 53-jährigen Mannes aus dem Gebüsch heraus auf den Radweg. Zwar bremste der 57-Jährige noch, konnte aber einen anschließenden Sturz nicht verhindern. Durch den Aufprall erlitt der Radfahrer schwere Verletzungen und kam für eine weitere medizinische Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Hund blieb unverletzt. Der Schaden am Fahrrad wird von der Polizei auf etwa 50 Euro geschätzt.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalles. /bo, mr

