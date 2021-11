Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Sachbeschädigung an Pkw; Arbeitsunfall

Reutlingen (ots)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Fahrzeug beschädigt (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat sich in Echterdingen an einem geparkten Pkw zu schaffen gemacht. In der Zeit zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 5.50 Uhr, wurde an dem in der Rotbrunnenstraße stehenden, weißen Mercedes Vito nicht nur die Windschutzscheibe beschädigt, sondern auf dessen Motorhaube auch eine kleinere Menge Müll entzündet. Dadurch wurde auch diese in Mitleidenschaft gezogen. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum im Bereich Rotbrunnenstraße / Gartenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/7091-3 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden. (mr)

Neuhausen (ES): Mehrere Meter tief gestürzt

Schwere Verletzungen hat ein 41-Jähriger am Dienstagvormittag bei einem Sturz aus mehreren Metern Höhe erlitten. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war der Mann gegen 9.45 Uhr in einer Firma in der Bernhäuser Straße damit beschäftigt, an der Decke einer Montagehalle ein Heizgerät anzubringen. Hierzu befand er sich in einer Gitterbox, die mit Hilfe eines Staplers angehoben wurde. In der Folge geriet die Box mit dem 41-Jährigen ins Kippen, worauf der Mann zu Boden stürzte. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der Schwerverletzte vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. (mr)

