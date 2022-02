Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Umfrage zum Sicherheitsgefühl in der Siegener Innenstadt #polsiwi

Siegen (ots)

Vor knapp vier Jahren hat die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein das Projekt "Sichere Innenstadt" ins Leben gerufen. Im Fokus dieses Projekts steht das Ziel, die Kriminalität in der Siegener Innenstadt zu bekämpfen und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung nachhaltig zu verbessern. Denn die tatsächlichen Zahlen der aufgenommenen Anzeigen decken sich häufig nicht mit der subjektiven Wahrnehmung der Bevölkerung.

In regelmäßigen Sondereinsätzen wird die Kreispolizeibehörde auch durch externe Kräfte unterstützt. Außerdem ist die Siegener Polizei auch mit eigenen Kräften außerhalb der Sondereinsätze in der Innenstadt präsent, zum Beispiel im Treffpunkt Sicherheit in der Bahnhofstraße, welches zusammen mit dem Ordnungsamt der Stadt Siegen besetzt ist. Nun gibt es eine Umfrage zum Sicherheitsgefühl in der Siegener Innenstadt. Eine ähnliche Umfrage innerhalb der Bevölkerung ist bereits schon länger her. Jetzt greift ein 27-jähriger Polizeianwärter das Thema erneut auf. Im Rahmen seiner Bachelorarbeit an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW möchte er das Projekt "Sichere Innenstadt" evaluieren.

Dazu führt er ab sofort eine Bürgerbefragung zum Sicherheitsgefühl in der Siegener Innenstadt durch. Die Umfrage ist unter folgendem Link zu finden

https://k11504.evasys.de/evasys_01/online.php?p=si110.

Die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein bittet alle Bürgerinnen und Bürger, sich an der Befragung des Polizeianwärters zu beteiligen, denn so ist es möglich, auf einer möglichst breiten Basis von lokalen Ergebnissen valide Aussagen bzw. Vergleiche tätigen zu können.

Die Umfrage läuft bis zum 01. März 2022.

Eine Veröffentlichung der Ergebnisse ist für Ende August 2022 geplant.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell