Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall - #polsiwi

Kreuztal (OT Buschhütten) (ots)

Drei Verletzte und 16.500 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag (01.02.2022) in Kreuztal-Buschhütten.

Eine 22-jährige Autofahrerin war gegen 10:20 Uhr zusammen mit einer 21-jährigen Beifahrerin in der Liesewaldstraße in Richtung Kreuztal unterwegs. An der Kreuzung zum Birkenweg übersah sie nach ersten Erkenntnissen den von rechts kommenden PKW einer 56-Jährigen. Beide PKW kollidierten. Die 56-Jährige kam daraufhin mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Zaun und eine Hecke.

Bei dem Unfall wurden alle drei Beteiligten verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Das Kreuztaler Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

