Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Sprayer durch Bürgerin auf frischer Tat ertappt - #polsiwi

Siegen (ots)

In der Siegbergstraße der Oberstadt konnte am Mittwochnachmittag (02.02.2022) ein Sprayer auf frischer Tat ertappt werden. Eine aufmerksame Bürgerin meldete sich umgehend bei der Polizei. Die Frau beobachtete den Mann, als er Graffiti an die Wand des Parkhauses in der Hinterstraße sprühte. Die Beweisfotos leitete sie an die Polizei weiter.

Am Donnerstagmorgen (03.02.2022) identifizierten Polizisten den Sprayer in der Siegener Bahnhofsstraße. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen 43-Jährigen handelt, der in der Vergangenheit schon häufiger aufgefallen ist.

Auf den Mann wartet nun ein Strafverfahren.

