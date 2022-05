Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Verfolgungsfahrten, Mülleimerbrände, versuchte Brandstiftung

Reutlingen (ots)

PKW überschlagen

Am frühen Samstagmorgen ist es auf der Rommelsbacher Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Um 01.45 Uhr befuhr ein 47 -Jähriger mit seinem Pkw VW Polo den linken der beiden Fahrstreifen in Richtung Rommelsbach. Auf Höhe der Einmündung zur Carl-Diem-Straße kam er vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit und übermäßigem Alkoholkonsum nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den angrenzenden Grünstreifen. Dort kam es zum Kontakt mit einem Verkehrszeichen und mehreren Bäumen. In Folge dessen überschlug sich der PKW und kam an der dortigen Bushaltestelle auf dem Dach in die Unfallendlage. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich beim Fahrer Verdachtsmomente auf eine alkoholische Beeinflussung. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von knapp zweieinhalb Promille, weshalb ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde zudem beschlagnahmt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da aus dem PKW Betriebsstoffe ausliefen, war die Feuerwehr Reutlingen zu deren Beseitigung eingesetzt. Der Fahrzeugführer blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Pfullingen (RT): Unfall mit verletztem Rollerfahrer

Am Freitagnachmittag ist es auf der Römerstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Um 16.08 Uhr fuhr eine 26 -Jährige mit ihrem Pkw Ford von einem Supermarktparkplatz auf die Römerstraße ein. Hierbei übersah sie einen von rechts kommenden 75 -jährigen Lenker einer Piaggio Vespa und es kam zum Zusammenstoß. Infolge dessen kam der Rollerfahrer zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu, welche vor Ort jedoch nicht behandelt werden mussten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro.

Sonnenbühl/Pfullingen (RT): Unfallflucht mit Verfolgungsfahrt und weiterem Unfall

Die Polizei hat am Samstag um 00.20 Uhr die Mitteilung bekommen, dass ein betrunkener Mann eine Gaststätte in der Hauptstraße in Undingen verlassen habe und mit seinem Pkw Kia Ceed weggefahren sei. Hierbei habe er mehrere Mülltonnen umgefahren. Wenig später prallte er gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Hyundai und flüchtete dann in Richtung Genkingen. Im Rahmen der Fahndung konnte der gesuchte Pkw durch eine Zivilstreife des Prev. Pfullingen im Bereich der Stuhlsteige / Ortsbeginn Pfullingen festgestellt werden. Der 36 -jährige Fahrer des Kia folgte zunächst den Anhaltesignalen und hielt an. Als er kontrolliert werden sollte, fuhr er jedoch wieder los und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit durch das Wohngebiet. Hier kam er in der Schwabstraße von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten VW Polo, welcher auf einem ebenfalls geparkten Peugeot 107 geschoben wurde. Der flüchtige Fahrer konnte hierauf festgenommen werden. Nachdem ein Atemalkoholtest einen vorläufigen Wert von über zwei Promille ergeben hatte, wurde die Entnahme der Blutprobe angeordnet. Der Führerschein des 36 -Jährigen wurde beschlagnahmt. Der bei den Unfällen entstandene Sachschaden beträgt mindestens 5.000 Euro.

Grabenstetten (RT): Mit Motorrad gestürzt

8.000 Euro Sachschaden und ein verletzter Motorradfahrer ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Freitagnachmittag um 16.37 Uhr auf der L211 zugetragen hat. Ein 28 -Jähriger fuhr mit seinem Motorrad der Marke Triumph in Richtung Bad Urach. Auf Höhe des Parkplatzes zur Falkensteiner Höhle, in der dortigen Rechtskurve, streifte er bei maximaler Schräglage mit der Fußraste die Fahrbahn und kam schließlich zu Fall. Er kam mit dem Rettungsdienst leicht verletzt zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Esslingen (ES) Mehrere Mülleimerbrände --Zeugenaufruf

Innerhalb weniger Minuten sind am Samstag in Esslingen mehrere Mülleimerbrände gemeldet worden. Kurz nach 02.30 Uhr brannte zunächst ein Mülleimer in der Ritterstraße, wenig später wurden Mülleimerbrände in der Küferstraße / Ecke Blarerplatz und kurz darauf in der Milchstraße gemeldet. Alle Brände wurden von der Feuerwehr gelöscht, bevor größerer Schaden entstehen konnte. Kurz vor 03.00 Uhr brannte dann eine Papiertonne in der Straße Untere Beutau. Hier griff der Brand auch auf einen danebenstehenden Baum über. Aufgrund der Vielzahl und der kurzen zeitlichen Abfolge der Brände wird davon ausgegangen, dass diese mutwillig gelegt wurden. Das Polizeirevier Esslingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0711-3990-330.

Kirchheim unter Teck (ES): Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten

Am Freitag kurz vor 15.30 Uhr ist es auf der B 297 in Fahrtrichtung A8 kurz vor dem Freibad zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Der 29 -jährige Fahrer eines Pkw Seat Leon musste auf der Umgehungsstraße, vom Schlierbacher Dreieck kommend, verkehrsbedingt stark abbremsen. Die nachfolgende 37 -jährige Fahrerin eines Pkw Renault Clio bremste ebenfalls stark ab, war aber noch nicht zum Stillstand gekommen, als die wiederum nachfolgende 58 -jährige Fahrerin eines Pkw VW Golf auf den Renault auffuhr. Dieser wurde dann noch auf den bereits stehenden Seat Leon geschoben. Sowohl die Fahrerin des Renault Clio wie auch die Golf-Fahrerin erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 11.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die B 297 nur einspurig befahrbar, was im Feierabendverkehr zu Verkehrsbehinderungen führte und die zeitweise Verkehrsreglung durch Polizeibeamte erforderlich machte.

Filderstadt-Sielmingen (ES): An Scheune gezündelt

Am Freitag um 20.40 Uhr teilte ein Anwohner der Polizei mit, dass an einer Scheune im Bereich Bei den drei Linden offensichtlich gezündelt wurde. Durch eine Streife konnten mehrere Jugendliche in dem Bereich festgestellt werden, wobei einer von ihnen ein Feuer löschte, welches mit einem Grillanzünder auf einer Bank entzündet worden war. Im Verlauf der weiteren Überprüfung konnte ein weiterer angebrannter Grillanzünder direkt an der Scheune bei einem Holzstapel aufgefunden werden. Zum einem Brand der Scheune beziehungsweise dem Holzstapel kam es nicht. Aus der Gruppe räumte ein 15 -Jähriger dann ein, den Grillanzünder an der Scheune angezündet zu haben. Nach entsprechender Belehrung wurde er einem Erziehungsberechtigten übergeben. Das Polizeirevier Filderstadt hat zudem Ermittlungen wegen dem Verdacht der versuchten Brandstiftung aufgenommen.

Leinfelden-Echterdingen (ES) / Reutlingen (RT): Unfallflüchtigen nach Verfolgungsfahrt gestellt --Zeugenaufruf

Am Freitag um 23.38 Uhr hat ein Zeuge der Polizei mitgeteilt, dass der Fahrer eines dunklen Pkw Kia Sportage mit Reutlinger Zulassung in der Markomannenstraße in Leinfelden einen geparkten Pkw BMW angefahren und sich im Anschluss von der Unfallstelle entfernt hat. Im Rahmen der Fahndung nach dem Flüchtigen stellte sich eine Streife des Polizeireviers Filderstadt an der B 27 in Fahrtrichtung Tübingen im Bereich des Parkplatzes Aichtal auf. Zwischenzeitlich meldete ein weiterer Verkehrsteilnehmer einen auf der B 27 in Richtung Tübingen fahrenden dunklen SUV, dessen Fahrer aufgrund seiner Fahrweise möglicherweise betrunken sei. Dieses Fahrzeug, bei dem es sich um den gesuchten Kia Sportage handelte, konnte von der Streife des Polizeireviers Filderstadt dann festgestellt werden. Dessen Fahrer reagierte jedoch nicht auf die gegebenen Anhaltezeichen, sondern beschleunigte stark. Auch weitere fortlaufend gegebene Anhaltenzeichen wurden ignoriert. Kurz vor der Abfahrt zur B 464 geriet er, auf der linken Spur fahrend, auf die rechte Fahrspur und rammte hier seitlich einen dort ordnungsgemäß fahrenden Pkw Kia Proceed, welcher nach rechts in das Bankett abgewiesen wurden und dort zum Endstand kam. Der 59 -jährige Fahrer des Kia Proceed blieb unverletzt. Der Fahrer des Kia Sportage setzte dann seine Fahrt auf der B 464 in Richtung Reutlingen fort. Hierbei geriet er mehrfach auf die Gegenfahrspur und gefährdete entgegenkommende Fahrzeugführer. Zudem löste sich von dem unfallbeschädigten Kia Sportage ein Fahrzeugteil, welches den nachfolgenden Streifenwagen beschädigte. In Orschel-Hagen bog der Flüchtige nach links in die Rommelsbacher Straße ab. Hier konnte er von der Streife überholt und durch Querstellen des Streifenwagens schließlich zum Anhalten bewegt werden. Der Fahrer des KIA Sportage versuchte im Anschluss, zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch nach wenigen Metern eingeholt und festgenommen werden. Hierbei beleidigte er eine Polizeibeamtin. Da der 39 -jährige Fahrer des Kia Sportage erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, welche gegen seinen erheblichen Widerstand entnommen werden musste. Wie sich im weiteren Verlauf herausstellte, ist er auch nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Durch die Verkehrsunfälle entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 12.000 Euro. Die Verkehrspolizei in Esslingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und insbesondere Geschädigte, welche durch die Fahrweise des Kia Sportage auf der B 27 oder B 464 behindert oder gefährdet wurden, sich unter Telefon 0711-3990-420 zu melden.

Tübingen (TÜ): E-Scooter mit Roller zusammengestoßen

Am Samstagmorgen um 02.42 Uhr ist es in der Gartenstraße zu einer Frontalkollision zwischen einem 30 -jährigen E-Scooter-Fahrer und einer 23 -jährigen Fahrradfahrerin gekommen. Aus bislang unbekannter Ursache stießen die Beiden auf gerader Strecke zusammen und zogen sich hierbei jeweils leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Da bei beiden Verkehrsteilnehmern der Verdacht auf eine alkoholische Beeinflussung bestand, wurde jeweils eine Blutprobe entnommen. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Balingen (ZAK): Vor Polizei geflüchtet

Am Freitagabend um 18.51 Uhr hat eine Streife des Polizeireviers Balingen einen Motorrollerfahrer auf dem Radweg zwischen Balingen und Engstlatt einer Fahrzeugkontrolle unterziehen wollen. Beim Erkennen des Streifenwagens wendete der Rollerfahrer und fuhr in Richtung Engstlatt davon. Als die Streife zu dem Roller aufschließen konnte, missachtete der Fahrer die gegebenen Anhaltezeichen und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Wenig später kam der Rollerfahrer bei einem Bremsmanöver in der Hechinger Straße zu Fall und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Im Rahmen der Fahndung konnte der Flüchtende am Bahnhof Engstlatt festgestellt und kontrolliert werden. Es ergaben sich Hinweise auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Bei der Durchsuchung der Person konnte eine Kleinmenge Cannabis aufgefunden werden. Die weiteren Ermittlungen erbrachten die Erkenntnis, dass der 21-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für den Roller ist. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde er nicht verletzt. Am Roller entstand geringer Sachschaden.

