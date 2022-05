Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: In Gewahrsam genommen; Taxifahrer angegriffen; Verkehrsunfälle; Brände; Pkw aufgebrochen; Gas ausgetreten; Graffiti-Sprayer gefasst

Reutlingen (ots)

Nach Flaschenwurf in Gewahrsam

Ein 34-Jähriger musste am Sonntagabend in Gewahrsam genommen werden, nachdem er kurz vor 19.30 Uhr im Bürgerpark mit Bierflaschen um sich geworfen haben soll. Beim Eintreffen der Polizeistreife sollten die Personalien des 34 Jahre alten Mannes erhoben werden, was dieser jedoch verweigerte. Der Durchsuchung nach Ausweisdokumenten versuchte er sich zu entziehen und widersetzte sich. Mit einer Bierflasche in der erhobenen Hand drohte er den eingesetzten Beamten und deutete an, diese nach ihnen zu werfen. Erst unter Einsatz von Pfefferspray konnte der Mann zu Boden gebracht und geschlossen werden. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. (sm)

Eningen (RT): Taxifahrer angegriffen

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Pfullingen seit dem frühen Sonntagmorgen gegen einen 32-Jahre alten Mann. Nach derzeitigem Kenntnisstand nahm dieser gegen zwei Uhr ein Taxi zu seiner Wohnanschrift. Dort angekommen, verließ er das Fahrzeug offenbar ohne zu bezahlen. Der 30-jährige Taxifahrer verständigte daraufhin die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Beamten soll der 32-Jährige den Fahrer mit einem Messer angegriffen und leicht verletzt haben. Außerdem soll er das Taxi am Heck beschädigt haben. Der Taxifahrer wurde später im Krankenhaus ambulant versorgt. Der deutlich alkoholisierte Tatverdächtige konnte vor Ort von der Polizei angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, bei denen er im Krankenhaus auch eine Blutprobe abgeben musste, wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Der 32-Jährige sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (mr)

Dettingen/Erms (RT): Gestürzte Radfahrerin

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat sich eine 61-Jährige beim Sturz von ihrem Fahrrad am Sonntagmittag in der Kappishäuser Straße zugezogen. Sie war dort gegen 12.10 Uhr mit ihrem Rennrad unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt zu Fall kam. Der Rettungsdienst brachte sie zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus. (sm)

Bad Urach (RT): Garagenbrand

Zum Brand in einer Garage sind Feuerwehr und Polizei am Sonntagmittag nach Hengen ausgerückt. Gegen 13.50 Uhr wurde der Rettungsleitstelle das Feuer im Steinbrechweg gemeldet. Den ersten Erkenntnissen zufolge war ein defekter Akku eines Werkzeugs in einer Werkzeugkiste in Brand geraten. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 30 Feuerwehrleuten im Einsatz war, brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Der Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. (sm)

Aichtal (ES): Unfall beim Abbiegen

Eine kurze Unachtsamkeit beim Abbiegen hat am Samstagabend auf der Stuttgarter Straße in Aich zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein 42-Jähriger war gegen 18.35 Uhr mit seinem VW Passat auf der Stuttgarter Straße ortsauswärts unterwegs und wollte an der Einmündung zur B312 nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem auf der Stuttgarter Straße entgegenkommenden Ford S-MAX eines ebenfalls 42 Jahre alten Mannes. Beide Fahrer wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die 38-jährige Mitfahrerin des Ford und drei darin befindliche Kinder wurden ebenfalls leicht verletzt und vor Ort versorgt. Sowohl der VW als auch der Ford mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. (rn)

Aichtal (ES): Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein Motorradfahrer hat bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Neuenhaus nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen erlitten. Eine 54-Jährige wollte gegen 15.10 Uhr mit ihrem Dacia über einen abgesenkten Bordstein hinweg nach links in die Aicher Straße einbiegen. Ihre Sicht war dabei durch ein parkendes Fahrzeug eingeschränkt. Beim Einbiegen kam es zum Zusammenstoß mit der Kawasaki eines in Richtung Waldenbuch fahrenden 35-Jährigen. Der Motorradfahrer stürzte in der Folge zu Boden. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Seine Kawasaki musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 6.500 Euro beziffert. Die Aicher Straße musste im Zuge der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden. (rn)

Aichtal (ES): Frontalkollision

Frontal kollidiert sind zwei Autos am Sonntagmorgen in der Raiffeisenstraße. Gegen 7.35 Uhr fuhr dort eine 32 Jahre alte Frau mit ihrem Smart und kam den ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund Übermüdung von ihrer Fahrbahn ab auf die Gegenspur. Dort prallte sie mit dem Mercedes einer entgegenkommenden, 44-Jährigen zusammen. Beide Fahrzeuginsassinnen wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Smart und der Mercedes, an denen einen Gesamtschaden von rund 27.000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. (sm)

Neuhausen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat sich ein 85-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen auf der L1204 zugezogen. Der Mann war gegen 8.15 Uhr mit seinem dreirädrigen Elektromobil auf der Landesstraße in Richtung Neuhausen unterwegs. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam er dabei in der Unterführung der A8 nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Mauer und stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Senior anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Schaden am Elektromobil beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (rn)

Kirchheim (ES): Motorradfahrer gestürzt

Glücklicherweise ohne größere Blessuren hat ein 60-Jähriger am Sonntagabend einen Sturz von seiner Harley überstanden. Gegen 20.10 Uhr befuhr der Mann auf seinem Motorrad die B297 in Richtung Schlierbach und stürzte auf Höhe der Zementstraße offenbar aufgrund eines Bremsfehlers. Der 60-Jährige blieb unverletzt, jedoch wurde durch den Sturz seine Harley beschädigt, sodass Betriebsmittel austraten, die von der Feuerwehr beseitigt werden mussten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. (rn)

Kirchheim (ES): Vor Polizeikontrolle geflüchtet (Zeugenaufruf)

Nachdem er sich am Sonntagabend in der Kirchheimer Innenstadt einer Kontrolle entzogen und einen Verkehrsunfall verursacht hat, ermittelt die Verkehrspolizei Esslingen gegen einen 38 Jahre alten Autofahrer. Dieser war gegen 18.50 Uhr mit seinem 1er-BMW in der Hegelstraße unterwegs und bog in eine Hofeinfahrt ein. Als eine Polizeistreife eine Verkehrskontrolle durchführen wollte, setzte der Mann seinen BMW zurück, beschädigte hierbei den Streifenwagen und flüchtete, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, von der Unfallstelle. An der Einmündung in die Stuttgarter Straße fuhr er, ohne das Rotlicht zu beachten weiter und setzte seine Fahrt entgegen der Einbahnstraße in der Annabergstraße fort. Hierbei gefährdete er eine bislang unbekannte Person, die zu Fuß dort unterwegs war und dem BMW ausweichen musste. Mit stark überhöhter Geschwindigkeit fuhr der BMW-Lenker weiter und missachtete sämtliche Anhaltezeichen und Signale der Polizei. In der Stuttgarter Straße befuhr er den Zufahrtsweg zu einem Wohngebäude, parkte dort sein Auto und konnte beim Aussteigen vorläufig festgenommen werden. Da sich Anhaltspunkte ergaben, dass der 38-Jährige vor Fahrtantritt berauschende Mittel konsumiert haben könnte, musste er eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Zeugen und Geschädigte der gefährlichen Fahrweise des BMW-Fahrers werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-0 zu melden. (sm)

Plochingen (ES): Brand auf Bitumendach

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Sonntagnachmittag in der Esslinger Straße eine freistehende Garagenwerkstatt in Brand geraten. Gegen 14.15 Uhr wurde der Rettungsleitstelle eine Rauchentwicklung gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine kleinere Fläche des mit Moos bewachsenen Bitumendachs brannte. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch unter Kontrolle bringen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. (sm)

Dettingen/Teck (ES): Pkw aufgebrochen und beschädigt

Am Sonntagabend hat ein Unbekannter ein auf einem Parkplatz im Albert-Schüle-Weg geparktes VW Golf Cabrio aufgebrochen und beschädigt. Zwischen 18.20 Uhr und 20 Uhr hebelte der Täter die Fahrertüre des Wagens auf und beschädigte im Inneren die Verkleidung am Lenkrad. Im Handschuhfach befindliche Dokumente wurden entwendet und teilweise ebenfalls beschädigt. Der Pkw wurde zur weiteren Spurensicherung abgeschleppt. Spezialisten der Kriminaltechnik und das Polizeirevier Kirchheim haben die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Tübingen (TÜ): Seitenscheibe eingeschlagen

Auf dem Parkplatz des Festplatzes in der Europastraße hat am Sonntagabend ein Pkw-Aufbrecher zugeschlagen. Der Täter nutzte zwischen 18.10 Uhr und 19.20 Uhr die kurze Abwesenheit des Fahrers aus und schlug an dessen Skoda Octavia das hintere linke Fenster ein. Aus dem Inneren entwendete der Unbekannte eine Geldkassette samt Inhalt und einen Laptop. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Ammerbuch (TÜ): Radlerin gestürzt

Beim Sturz von ihrem Fahrrad hat sich eine 63-Jährige am Sonntagnachmittag in Breitenholz leichte Verletzungen zugezogen. Die Radlerin fuhr gegen 17 Uhr mit ihrem Pedelec in der Verlängerung der Müneckstraße auf einem Schotterweg im Wald und stürzte. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. (sm)

Rottenburg (TÜ): Heftig aufgefahren

Ein Auffahrunfall hat sich am Sonntagvormittag auf der L385 ereignet. Gegen 9.50 Uhr fuhr dort ein 61 Jahre alter Mann mit seinem Audi A1 von Weiler kommend in Fahrtrichtung Rottenburg. Als eine vorausfahrende 77-Jährige ihren VW T-Roc an der auf Rot schaltenden Ampel auf Höhe der Gebhard-Müller-Straße abbremste, krachte er in deren Heck. Der T-Roc wurde durch den Aufprall in den Einmündungsbereich geschoben und der Audi rollte noch mehrere Meter weiter. Der Audifahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 17.000 Euro. (sm)

Balingen (ZAK): Gas ausgetreten

Ausgetretenes Gas in einem Technikraum hat in der Nacht zum Montag zu einem Einsatz der Rettungskräfte auf dem Engstlatter Freibadgelände geführt. Gegen 23.20 Uhr bemerkte ein Anwohner einen akustischen Alarm und verständigte die Polizei. Offenbar war der Alarm durch eine möglicherweise undichte Chlorgasflasche ausgelöst worden. Die Feuerwehr, die mit 50 Einsatzkräften und 14 Fahrzeugen, darunter auch einem Gefahrstoffzug, anrückte, sicherte die Flasche daraufhin in einem Spezialbehältnis, bis diese von einer Spezialfirma abtransportiert wird. (rn)

Balingen (ZAK): Brückenunterbau mit Graffiti beschmiert

Ein mutmaßlicher Graffiti-Sprayer ist am frühen Sonntagmorgen von der Polizei dingfest gemacht worden. Gegen sechs Uhr entdeckte eine Streifenwagenbesatzung zwei Personen, die im Bereich der Querspange B27/B463 unter der Brücke einen Betonunterbau mit Farbe besprühten. Die beiden Männer ergriffen beim Erkennen der Beamten die Flucht. Ein 19-Jähriger konnte jedoch eingeholt und vorläufig festgenommen werden. In seinem in der Nähe abgestellten Fahrzeug fanden und beschlagnahmten die Polizisten fast vier Dutzend Spraydosen. Eine Fahndung nach dem zweiten Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hundert Euro. Die Ermittlungen des Polizeireviers Balingen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung dauern an. (rn)

