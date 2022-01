Polizei Hagen

POL-HA: 27-jähriger fährt E-Scooter unter Drogeneinfluss und flüchtet vor der Polizei

Hagen-Haspe (ots)

Polizeibeamte stellten in der Nacht von Dienstag (04.01.2022) auf Mittwoch in Haspe einen 27-jährigen E-Scooter-Fahrer, der sich zuvor durch Wegrennen einer Verkehrskontrolle entzog. Gegen 01.50 Uhr wurden die Polizisten im Rahmen einer Streifenfahrt in der Nordstraße auf den Hagener aufmerksam, der mit dem E-Scooter den Gehweg befuhr. Sie beschlossen, den Mann im Rahmen einer Verkehrskontrolle zu überprüfen. Als er dies bemerkte, rannte er über die Klagenfurtstraße in Richtung des Schulhofs einer dortigen Schule weg. Weitere hinzugezogene Beamte konnten den 27-Jährigen anschließend in der Ährenstraße stellen. Er sagte ihnen, dass er weggerannt sei, weil er zuvor einen Joint geraut habe. Das bestätigte auch ein durchgeführter Drogentest. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

