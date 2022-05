POL-BOR: Schöppingen - Auto rollt gegen geparkten Wagen

Gronau (ots) - Einen Firmenanhänger gewaltsam aufgebrochen und Wasserwaagen daraus entwendet haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Gronau auf einer Baustelle am Einsteinring. Dort kam es in der gleichen Nacht zu einem weiteren Einbruch: Täter entwendeten über Hundert Meter Drehstromversorgungskabel mit verschiedenen Querschnitten. Weiter brachen sie einen Verteilerkasten auf und entwendeten Bauteile daraus. Zu ...

