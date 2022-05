POL-BOR: Gronau - Diebe auf Baustelle

Rhede (ots) - In der Nacht zum Dienstag schlugen Einbrecher die Glasscheibe einer Eingangstür eines Firmengebäudes an der Gronauer Straße ein. Der oder die Täter gelangten so in das Gebäude - ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken ...

